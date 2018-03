EU seier ja til Bayers oppkjøp av Monsanto 

utenriks

Den amerikanske landbruksgiganten sa i 2016 ja til Bayers bod på 66 milliardar dollar, tilsvarande 511 milliardar kroner. Men fusjonen må godkjennast av konkurransemyndigheita i fleire land.

Onsdag blei det klart at EU-kommisjonen gir grønt lys til gigantoppkjøpet – så framt partane kvittar seg med delar av verksemda. Bayer har blant anna allereie lovd å selje delar av sin produksjon av frø og plantevernmiddel til konkurrenten BASF for nesten 6 milliardar euro.

Konkurransekommissær i EU Margrethe Vestager påpeikar at fusjonen mellom Bayer og Monsanto vil skape den største aktøren i verda innan både frø og ugrasmiddel. Krava som EU har stilt, skal bidra til å sikre konkurranse i desse marknadane.

Miljøvernarar og andre aktivistar har vore sterkt kritiske til fusjonen og fryktar det samanslåtte selskapet vil få altfor stor kontroll over frø, såkorn og plantevernmiddel.

– Over ein million borgarar har bedt konkurransekommissær i EU Margrethe Vestager stoppe denne fusjonen frå helvete, heiter det i ein utsegn frå miljøorganisasjonen Friends of the Earth Europe.

Også styresmaktene i Kina har sagt ja til fusjonen. Men Bayer og Monsanto ventar framleis på godkjenning frå konkurransemyndigheita i USA.

