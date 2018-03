USA og EU vil finne «akseptabel løysing» i tollstriden

utenriks

President Donald Trump kunngjorde tidlegare i månaden at han frå 23. mars vil innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium.

Onsdag fekk handelsminister i USA Wilbur Ross besøk av handelskommissær i EU Cecilia Malmström. Etter møtet opplyste dei to at det er semje om «straks å innleie diskusjonar om handelsspørsmål av felles interesse, blant dei stål og aluminium, for å finne gjensidig akseptable løysingar så raskt som mogleg».

USA har lova mellombelse unntak frå den nye stål- og aluminiumstollen så lenge forhandlingane om ei fornying av den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA går føre seg.

EU og ei rekke land har også kravd unntak, og Trump-administrasjonen har opna for forhandlingar.

