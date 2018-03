Stortinget ber om orientering frå Isaksen om Hydro-utsleppet

utenriks

Fleire brasilianske aviser skriv at komiteen som no skal settast ned, vil bestå av medlemmer frå tre forskjellige departement, blant dei miljødepartementet og departementet for integrering og menneskerettar. Det er president Michel Temer som har underteikna ein resolusjon om å sette ned komiteen, skriv Dagens Næringsliv.

Det blir også lagt opp til at representantar for lokale styresmakter i delstaten Pará og det utsleppsramma området Barcarena kan bli inviterte inn i komiteen.

Frå før er det allereie oppretta fleire interne og eksterne granskingsgrupper etter at Hydro tidlegare denne månaden innrømde ulovlege utslepp av ubehandla regnvatn frå aluminiumsraffineriet Alunorte.

Nytt møte hos statsråden

Tysdag denne veka vedtok kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) må orientere Stortinget om saka «så snart det er grunnlag for det». Kontrollkomiteen ventar førebels med å sende eit brev med spørsmål om Hydros situasjon i Brasil fram til Isaksen kjem med si utgreiing, skriv Dagens Næringsliv.

Samtidig ber Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik næringsministeren om å kalle Hydro-leiinga inn til eit nytt møte. Bakgrunnen er at utsleppsskandalen har eskalert sidan det første møtet hos statsråden torsdag i førre veke.

– I ein slik alvorleg sak er det utruleg viktig at Hydro både gir riktig informasjon, og til riktig tid, seier Gjelsvik, som sit i kontrollkomiteen, til E24.

– No er det utruleg viktig at næringsministeren tar ein ny runde med selskapet. Denne måten å opptre på i ei så alvorleg sak, er både sterkt kritikkverdig og særdeles lite tillitvekkjande, seier Gjelsvik.

Orientert 4. mars

Sp-representanten er ikkje minst kritisk til at Hydro allereie 2. mars vart kjent med at det hadde skjedd utslepp, men at selskapet først ni dagar seinare gjekk offentleg ut med opplysningar om dette.

– Det bidrar til alvoret i saka. Det gjer også at tilliten til handteringa frå selskapet blir ytterlegare svekt, meiner Gjelsvik.

Staten er største aksjonær i Hydro, med ein eigardel på 34 prosent. Isaksen seier dei kontinuerleg vurderer behovet for eventuelle nye møte med Hydro-leiinga. Departementet vart orientert om utsleppssaka 4. mars.

– Som aksjeeigar forventar staten at selskapet tar saka på største alvor. Vi har bedt om og får orienteringar om saka frå Hydro, seier Isaksen.

Bad om unnskylding

Det delvis statseigde selskapet opplyste måndag at dei hadde oppdaga nye utsleppskjelder av ubehandla regnvatn, blant anna frå taket på eit kollager og frå eit område der det tidlegare vart lagra aluminiumhydrat.

– Vi har sleppt ut ubehandla regn- og overflatevatn i Paráelven. Det er fullstendig uakseptabelt og brot på det Hydro står for. På vegner av selskapet, vil eg seie unnskyld til lokalbefolkninga, styresmakter og samfunnet, sa Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i ei pressemelding natt til måndag.

Hydro har tidlegare innrømt at det har gått føre seg utslepp av regn- og overflatevatn frå anlegget i samband med eit stort regnfall i februar.

Det er førebels ikkje kjent når Isaksen vil gi Stortinget ei utgreiing om saka.

(©NPK)