Senatet godkjenner budsjettavtale

utenriks

Kun få timar før fristen gjekk ut, passerte budsjettavtalen med 65 stemmer for og 32 imot. No går avtalen til Det kvite hus for å bli signert av president Donald Trump, som allereie har uttalt at han støtter avtalen.

Faren for ein ny såkalla «shutdown» har vore overhengande etter kvart som ein ny frist for budsjettenighet har nærma seg. Men onsdag kveld lokal tid blei Demokratene og Republikanerne samde om dekning av offentlege utgifter ut heile 2018 då det blei lagt fram eit budsjettforslag på 2.232 sider.

Budsjettet har ein totalramme på 1.300 milliardar dollar. Kompromisset inneber store aukingar i løyvingane til forsvaret og innanlandsinvesteringar. Mellom anna får veteranar, infrastrukturprosjekter og kampen mot opioider meir pengar.

