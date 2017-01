Skal vere i Kenya i fleire månader

Familien Engås med mor Margareth, far Geir Magne, Markus (17), Tobias (13), Eskil (11) og Elida (7) skal delta i eit opplegg i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Opplegget heiter TEFT (Tent For å Tjene).

Familien skal lære om misjonsforståing, kulturell kommunikasjon og kanskje også litt om språket swahili. Borna skal gå på norsk skule, så dei blir ikkje hengande etter skulekameratane i Noreg. For ein periode på tre månader må borna skrivast ut av den norske skulen før dei dreg og så må dei skrivas inn att når dei kjem tilbake.

Dei vaksne skal og skulerast. Det blir tradisjonell undervisning i klasserom, men og praktisk deltaking i det arbeidet NLM har i området. Ein dag i veka skal dei til dømes vere med på hjelpearbeidet i slumområda.

Krokodillemat

Dei yngste i Engås-familien gler seg. Tobias på tretten år er glad i å lage mat, og han trur det blir spanande å prøve mat dei ikkje er vane med. Han veit at det kan vere aktuelt å prøve krokodille som kafemat. Elida som er den yngste gler seg og. Ho håpar det blir jamaldringar å leike med der, og mamma Margareth meiner å vite at det er det gode mogelegheiter for.

Eldstemann Markus får ikkje med seg heile opphaldet, men seks veker er ikkje så dårleg. Den unge mannen, som har levert fleire videoreportasjar til Sunnmøringen, har planar om å drive med video og film i framtida. Han går på Vestborg, og bur på internatet der, så nokon «heime åleine fest» blir det ikkje snakk om.

–Vi tek med oss ungane slik at dei kan få eit ekte bilete av korleis andre stader i verda kan ha det. Det er store kontrastar i Nairobi. Alt frå moderne storbyliv til botnlaus fattigdom i slummen.

