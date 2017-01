Held seminar om Valldal som ny miljøhamn

– Temaet er Valldal som ny miljøhamn for verdsarvområdet. Bakgrunnen er at det er ein veldig auke i cruisetrafikken og veldig trykk på verdsarvfjordane. Og så har vi blant anna ein verdsarvfjord som heiter Tafjorden som førebels ikkje er brukt til noko i reiselivssamanheng, seier ordførar Arne Øyvind Sandnes (Sp).

Seminaret skal vere heile onsdag 18. januar på rådhuset i Valldal og blir arrangert i samarbeid mellom Norddal kommune, Fjordhagen AS og Destinasjon Ålesund og Sunnmøre (DÅS).

– Teknisk og økonomisk mogleg

– Det andre store temaet er dette med rein trafikk og grøn energi. Valldal er einaste plassen langt Storfjorden der det er aktuelt både teknologisk og økonomisk å framføre landstraum. Vi kan transformere høgspent frå tafjordlinjene som går like forbi sentrum i Valldal og legge det ut mot fjorden og få til ei miljøhamn. Det er teknisk mogleg og det er også økonomisk gjennomførleg. Det er bakgrunn for at tanken har blitt reist om å etablere ei miljøhamn ved fjorden utanfor Sylte, som kan betjene eit større område, ikkje minst Tafjorden. Men i så fall vil der også vere ladestasjonar som kan betjene køyretøy på land og ferjer, seier Sandnes.

Lokale og sentrale ressursar

For å kaste lys over desse moglegheitene har arrangørane tromma saman ressurspersonar frå mange ulike miljø, både næringsliv og vernemiljø. Geir Steinar Vik i det nemnde reisemålselskapet og Kristian Jørgensen i Fjord Norge AS skal snakke om trendar for trafikkutvikling på landog sjø inn mot verdsarvfjordane. Formidlingsleiar Merete Løvoll Rønneberg i Verdsarvstiftinga tar for seg miljøtilpassa cruiseturisme og verdsarv, basert på erfaringar frå ein studietur til Glacier Bay i Alaska. Geir Steinar Vik og Bente Saxon i DÅS er tildelt temaet potensialet for utviding av cruiseturisme til Norddalsfjorden og Tafjorden.

Elles er det med representantar både frå Sjøfartsdirektoratet, The Fjords AS, NTNU, Bellona og Bergen og omland Havnevesen med fleire.

Dramatisk utvikling

– Turismen er eit område der det skjer ei rivande utvikling. Prognosane for trafikkutvikling er nær sagt dramatiske. Og ikkje minst har cruisetrafikken hatt tosifra veksttal siste åra. Trykket er ekstra stort mot fjordane, og når det får kvalitetsstempelet verdsarvfjord så blir det her særleg tungt trykk, seier Sandnes.

Norddalsordføraren synest det er positivt med verdiskaping som får fram arbeidsplassar og grunnlag for næring.

Naturens tålegrense

– Samtidig må det skje innanfor naturens tålegrenser, og der er visse begrensningar med dagens teknologi. Men vi veit at det skjer veldig mykje teknologiutvikling både innanfor hydrogen og ikkje minst landstraum. Og gjeld å finne balansen og maksimere verdiskapinga. Denne utfordringa er fokus for seminaret. Og her kjem folk som er ekspertar på berekraftig utvikling, men også på moderne teknologi. Vi landar ikkje noko spesielt i dette møtet her, som er det andre i rekka. Det første var i mai i fjor. Men vi vil utvikle ny kunnskap om eit sentralt tema, og eg er nokså sikker på at dette vil ta det eit godt stykke vidare, seier ordførar Arne Sandnes.