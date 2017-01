– Ikkje tillate å parkere

Sunnmøringen har ved sjølvsyn observert parkerte bilar utanfor bygget store delar av dagen. Dette gjer framkjømda for fotgjengarar som skal over brua ned til sentrum dårleg.

Trafikktryggleik

Adjunkt Trude Skogly Rolfsen ved Ringstad skule er uroa for trafikktryggleiken til skulebarna når dei skal ned til sentrum.

Då elevane før jul skulle ned i sentrum for å sjå juleutstillingane, måtte dei ut i vegbanen for å kunne passere dei parkerte bilane.

– Dei parkerte bilane utanfor bygninga gjer at ungane må ut i vegen for å komme forbi på veg til sentrum. Alle ungane har sjølvsagt refleks, men at dei må ut i vegen kor bilane køyrer er slett ikkje bra. Eg er bekymra for trafikktryggleiken, seier ho.

Regulert til fortau/busslomme

Brunstad Høydal har sjekka reguleringa i området, og slår fast at det ikkje er lov å parkere utanfor bygget.

– Det aktuelle området er eigd av Stranda kommune, og det er regulert som fortau med busslomme. Dermed er det ikkje lov å parkere i aktuelle området, seier ho.

Området er ikkje ferdig opparbeidd.

– Det har å gjere med manglande midlar. Stranda kommune står på ROBEK-lista og har gjort det sidan 2011. Vi ser på moglegheiter for å søke midlar for å få arbeidet ferdigsstilt, seier ho.

Brunstad Høydal meiner politiet har høve til å bøtelegge bilistar som parkerer utanfor bygget.

Kan gi bot

– Parkering forbode-skiltet som står lenger oppe på vegen gjeld heile området, har vi fått opplyst frå Statens vegvesen, fortel lensmann Jon Tommy Flo.

– Dermed har vi høve til å bøtelegge, bøtesatsen er 900 kroner, fortel han.

Han oppmodar alle om å parkere på opparbeidde parkeringsplassar.

– Bøter kan bli konsekvensen om vi kjem over feilparkerte bilar. Vi har kontakta treningssenteret, som kjem til å oppmode sine gjestar om å nytte lovlege parkeringsplassar, seier han.