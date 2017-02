Hjortestamma aukar

Viltnemnda skal ha møte før påske, og vil då sjå på avskytingsplanar for valda i Stranda. Kvoten for jakta i 2016 var på 648 dyr, og 622 av desse vart felt.

Fireårsplanar

Stranda har fireårsplanar for forvalting av hjortestamma i kommunen.

– Sjølv om vi har god avskytingsprosent for 2016, har vi like fullt eit avvik fordi avskytingsgraden var dårleg tidlegare år, seier skogbrukssjef Asle Johan Bergseth Konnerth i Stranda kommune.

Avskytingsgraden mellom 2011 og 2016 har variert frå 71, 3 prosent (i 2012) til 85,3 prosent (i 2013). 2016 var første året ein kom over nitti prosent på avskytingsgrad.

I og med at avskytingsgraden tidlegare år har vore for låg, har dette akkumulert seg dit at ein ser ein auke i hjortestammen – stikk i strid med målsettinga for hjorteforvaltninga i Stranda.

– Vi må vite konkret kva valda planlegg framover, mellom anna ønsker vi å snu utvikla med at slaktevekta går ned, seier Konnerth.

Viltnemnda kom i fjor med tiltak kor ein auka vektgrensa for skrapedyr som eitt tiltak for å få tatt ut dei svakaste dyra.

Statistikken på slaktevekta viser ein tydeleg nedgang på vekt for spesielt eldre bukkar og koller.

Slaktevekta på eldre bukkar har gått spesielt mykje ned, frå snittvekt 84 kilo i 2011 til 79 kilo i 2016. Eldre koller har hatt ei nedgang i snittvekt frå 59 kilo i 2011, til 26 kilo i 2016.

Kan bli større kvote

Hjortevalda har fått i oppdrag å sende inn kvotetal, kjønns- og aldersfordeling i dei einskilde valda. I tillegg må dei grunngje korleis ein ser for seg å fylle kvoten og avskytingsplanen. Fristen for å sende inn dette er sett til 1. mars.

Når hjortejakta startar 1. september, går ein inn i siste året på fireårsplanen.

– Det er ønskeleg med meir avskyting i 2017 for å få kontroll over situasjonen. No står vårteljinga for tur, men om observasjonane er som i fjor kan resultatet bli ei kvote på over 700 dyr, meiner Konnerth.

Valda bruker både vårteljing, GPS og sett hjort som verktøy for hjorteforvaltinga, og teljinga 30. april i fjor viste 823 hjort – nesten hundre fleire enn året før.

Stranda opplever den same situasjonen som mellom anna Stryn, Sykkylven og Ørsta med ei stor auke i hjortestamma.

– Stranda har allereie eit samarbeid med Norddal og Sykkylven, men det er mogleg vi må sjå på andre samarbeid med. Moglegvis mot Ørsta, seier han.

Søkte om utviding

Hjortejakta i Stranda går føre seg frå 1. september til 23. desember, men kommunen søkte i fjor fylket om løyve til å utvide jakta med ein månad.

– Då fekk vi beskjed om at grunna endring av forskrift, ville dei ikkje gi opning for utviding av jaktsesongen. No er forskrifta på plass, og frå i år er det ikkje høve til utviding av sesongen, fortel Konnerth.

– Men jakttida i Stranda er lang nok, og det er gode samarbeidsavtaler mellom nokre vald. Det er eit stort potensial for fleire slike avtaler i valda, seier han.

Sunnylven, Stranda sør og Liabygda er som tidlegare dei valda ein ser auke i stammen, og kor avskytingsgraden er for låg.

– Helstad vald er unntaket, dei har tatt heile kvoten. I Sunnylven ser vi at det er for låg del bukkar, der må vi gå inn og sjå på planane med å ta ut vaksne kollar, seier han.