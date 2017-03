Stryk tilbod

Det gjeld Vg2 Teknikk og industriell produksjon og Vg2 helsearbeidarfag. Sistnemnde hadde berre tre primærsøkjarar, medan det første ikkje hadde nokon søknader.

Vart vedteke

Det var fylkesutdanningsutvalet som vedtok dette i ettermiddag. Ifølgje innstillinga er skulen samd i at det ikkje blir gitt eit slikt tilbod til hausten. Det tyder ikkje at tillbodet blir lagt ned. Det vil vere mogleg å søkje på denne retninga neste år. Ei rekkje tilbod ved vidaregåande skular i fylket fekk same lagnad.

Ved Sykkylven vg. skule blir tilbodet Vg1 design og handverk og Vg2 elenergi ikkje blir sett i gang for skoleåret 2017-2018.

Minimum oppfylling

- Vi tek utgangspunkt i det politikarane tidlegare har vedteke. Her vart det gjort vedtak om å setje krav til minimum oppfyllingsgrad av vedteke kapasitet til 65 prosent. For halvklassar innafor yrkesfag som rekrutterer til lærefag blir minimum kapasitet sett til 6 elevplassar. For YSK-tilboda blir minimum kapasitet sett til 10 kvalifiserte primærsøkarar.