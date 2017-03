No blir det betre vegar i Stranda

Totalt skal 110 kilometer fylkesveg, og 150 kilometer riksveg i Møre og Romsdal asfalterast i løpet av 2017. For å få mest mogleg effekt ut av de 78 millionane som er tildelt frå fylkeskommunen, har Statens vegvesen valt ut lengre strekningar som er sporete og har dårleg standard.

– Vi har ikkje nok midlar til å asfaltere alle vegar som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi gjer det, så spelar trafikkmengd, kor stor del tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerheit inn, seier Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. Strekningane blei valt hausten 2016, og det kan bli moglegheit for ei omprioritering dersom ein skulle oppdage at det har kome skadar på andre strekningar over vinteren.

I Stranda kommune er det til saman 13.994 meter med veg som blir prioritert.

Dette er fordelt på følgjande strekningar:

2.550 meter på strekninga Svabakkbrua-Tryggestad.

3.024 meter på strekninga Ørnesvingen-Korsmyra.

2.500 meter på strekninga Fursetelva-Engeset.

1.940 meter på strekninga Skarbøen-Opshaug

3.980 meter på strekninga Liabygda-Stavseng.

Andre vegar som asfalterast

Asfalteringa i Møre og Romsdal startar i mai, og blir avslutta i september. I løpet av denne perioden skal også desse strekningane oppgraderast:

I Norddal kommune:

3.412 meter på strekninga Kirkebrua-Langdal

I Sykkylven kommune:

1.560 meter på strekninga Ikornes-Jarnes

3.307 meter på strekninga Aure-Andestadvatnet