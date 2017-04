Tilrår nedlegging

I tilrådinga blir det rådd til at elevane blir flytta til Ringstad skule, og at elevane blir frakta med ferja over til Stranda. Skulefritidsordninga, som foreldra i Liabygda sterkt ønska skulle bli verande ved Liabygda barnehage, vert tilrådd vidareført i rådmannen si tilråding.

Saka er ute på offentleg høyring fram til og med 4. mai. Formannskapsmøtet som var planlagd 15. mai er flytta til 22. mai, og formannskapet skal i dette møtet handsame saka om framtidig skulestruktur.

Både Geiranger, Liabygda og Sunnylven bygdelag har arrangert folkemøte om saka, og arbeidsgrupper i dei tre bygdelaga har levert sitt arbeid til oppvekstsjef Tone Lillebø før høyringsuttalen.

I tillegg har foreldreutvalet ved Liabygda skule kome med ei sterk oppmoding til kommunen om ei rask avgjerd om framtida til Liabygda skule.

Innsparing

Årsverknaden på innsparing ved nedlegging av skulen er stipulert tiil rundt to millionar kroner. Ein reknar med å måtte auke noko i administrasjon i barnehage, minimumdrift av skulelokalet og midlar til SFO overført til barnehagen for drifting av ordninga.

Synet på framtida til Liabygda skule var delt på folkemøtet før jul - nokre ville behalde skulen slik som i dag, nokon såg mot Norddal/Stordal, medan andre meinte at elevalet ved skulen gjorde at det fagleg og sosialt var for lite miljø ved skulen.

Liabygda skule har i dag 17 elevar, og prognosene viser ein forventa nedgong til 12 elevar for skuleåret 2019/2020, og rådmannen deler synet på at dette gir eit for lite fagleg og sosialt miljø.

Skulen har i dag fire tilsette, som vil bli tilbudt tilsvarande stilling i kommunen ved nedlegging.

Skuleskyss for elevane har vore ei uro blant foreldra, spesielt for dei yngste elevane på første til fjerde trinn. Rådmannen tilrår her at det vert sett inn tilsyn.

I tilrådinga kjem det fram at rådmannen meiner varslingsfristen for mogleg nedlegging av Liabygda skule er forsvarleg:

- Førebuinga på at skulen kan bli nedlagt har vart sidan slutten av 2016. Rådmannen si innstilling er lagt offentleg i veke 14, altså 4,5 mnd før elevane skal ta til på ny skule. Rådmannen meinar difor det er forsvarleg å foreslå ei nedlegging allerede frå august 2017.

Både Geiranger og Sunnylven skule vert tilrådd vidareført som i dag - altså med 1. til 10. trinn på kvar skule. For elevane både i Geiranger og i Sunnylven vil det bli lang reiseveg ved ei eventuell flytting, i tillegg er ikkje FV63 rassikra. Ei eventuell ny vurdering av flytting av ungdomstrinnet i Geiranger er først aktuelt når vegen er rassikker. Grunna lang reiseveg for elevane, er ei flytting av elevar på 1. til 4. trinn ved begge skulene uansett uaktuell.

Renovering av Sunnylven skule har lenge vore naudsynt, og det er sett av pengar i investeringsbudsjettet til dette føremålet. Rådmannen tilrår at dette renoveringsarbeidet bør starte jamfør avsette midlar i investeringsplanen.