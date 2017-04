Ryddar vegen for snø

Statens vegvesen er i full sving med å brøyte fram den vinterstengde vegen mellom Geiranger og Langvatn.

– Det er bra med snø i år, og meir påfyll kjem, seier byggeleiar Kåre Berge.

Det er framleis for tidleg å seie noko dato for opning. Dette kjem både an på vêret og Stavbrekkfonna, som ikkje har gått enda.

Berge fortel at dei i går, fredag, hadde kome seg opp på cirka 900 meters høgde. Då var dei om lag 2,5 kilometer unna Djupvasshytta.