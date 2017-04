Vann talentstipend

Etter å ha vurdert 400 søknadar, har Sparebank1 SMN no kåra 25 vinnarar til årets talentstipend.

Jublar over Gründerar får millionar – Fantastisk, er ordet både Peter Vollen og Didrik Dege Dimmen brukar om at bedriftene deira får ein million kroner kvar frå Noregs forskingsråd.

Frå Dropracks

To av dei har lokal tilknyting: folkemusikar Thea Marie Ytterdal (21) frå Eidsdal og Helge Åsteson Dimmen (26) frå Ålesund.

Unge gründerar får ein million kroner kvar To masterstudentar med strandablod i årene er sentrale i bedrifter som er tildelt ein million kroner kvar frå Norges forskningsråd.

Dimmen er ein av tre gründarar frå NTNU sin Entreprenørskule som etablerte selskapet HPG AS, som står bak det nedsenkbare takstativet for bilar - Dropracks.

Peter Vollen er dagleg leiar i dette selskapet.

Fekk 613.350 til nyskaping Turar til Strandafjellet medverka til ideen om eit nedsenkbart takstativ for bilar. Onsdag fekk gründerane inn ein stor sum via folkefinansiering.

Som Sunnmøringen har skrive før er Vollen frå Ålesund, men begge foreldra kjem frå Stranda.

Dimmen blir skildra som den tekniske guruen i selskapet, og det var han som kom på ideen med takstativet.

Brenn for folkemusikk

Thea Marie Ytterdal studerer i dag på Ole Bull Akademiet i Voss. Ho er snart ferdig med sitt andre år i eit fireårig bachelorstudium i utøvande folkemusikk.

Ytterdal har drive med folkemusikk sidan ho var lita, og seier at draumen er å gi ut si eiga soloplate.

– Eg håper på det om nokre år. Det hadde vore litt stas, seier ho til Sunnmøringen.

Ho fortel at ho brenn for sunnmørstradisjonen innan sjangeren. Truleg blir det òg folkemusikk frå indre fjordstrøk å høyre på eit framtidig album frå musikaren.

Fekk 20.000 kroner

Blant talentstipendvinnarane finn ein unge representantar frå næringsliv, idrett og kultur.

Tre hovudprisvinnarar, Kristoffer Lande (utviklar av GOBI, frå Trondheim), Silje Katrine Waade (handballspelar for Byåsen og landslaget frå Stjørdal) og Mona Krogstad (musikar og jazzstudent frå Trondheim), får eit stipend på 50.000 kroner kvar.

Dei 23 andre vinnarane, som inkluderer Ytterdal og Dimmen, får kvar sine stipend på 20.000 kroner.

Offisiell utdeling i dag

Etter ein dag i banken, der stipendvinnarane blant anna fekk høyre foredrag om kva som skal til for å lukkast, var det duka for offisiell utdeling og festmiddag for dei unge talenta og gjestane deira i dag, laurdag.

Prisutdelinga fann stad i Sparebank1 SMN sitt hovudkontor i Trondheim.

– Ei stor glede

I ein uttale seier konsernbanksjef Eli Arnstad at det er viktig for dei at det gror godt rundt banken.

– Saman med våre nære omgivnadar, bidrar vi til å bygge, støtte og utvikle hele regionen. For å kunne lukkast, er det viktig å ha unge talent som viser veg og som inspirerer andre. Det er med stor glede vi gjør stas på dei gjennom desse talentstipenda, seier ho.