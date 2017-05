Unni Wilhelmsen til Eidsdal

Tradisjonen tru vil Eidsdalsrørå gå føre seg i ein frukthage om lag 200 meter frå ferjekaia.

Konsert

Rørå blir avslutta laurdag kveld med ein konsert. Denne gongen er det Unni Wilhelmsen som vil stå på scena saman med eidsdalingen Ole Jørn Myklebust.

– Dei to har samarbeidd lenge, og her får vi høyre berre dei to i ein unik duokonsert. Dessutan får vi høyre nokre av våre unge, lokale songarar saman med dei to. Ei perfekt avrunding av dagen, skriv komiteen i Eidsdalsrørå i pressemeldinga.

Familieaktivitetar

Blant aktivitetane på dagtid laurdag er minidyrehage, konsertar, barneteater med besøk av Gaute Gneis, kulturvandring med Tryggve Løvoll, fotoutstilling, hesteriding, bondeolympiade, traktorutstilling, marknad, heilgrilla gris og kakebord.

Historiske utstillingar

Kvelden før, på fredag 26. mai, blir det høgtideleg opninga av utstilling med Eidsdal si industrihistorie og Eidsdal – før og no i Larsgarden/Ferdinand.

Komiteen nemner blant anna Troll-skia og kaffikverna Knas som døme på ting som har blitt produsert i Eidsdal.