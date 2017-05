Vern av "Pinnekjøtt fra Norge" ute på høyring

Ei samanslutning av 12 pinnekjøtprodusentar har gått saman om å søke om geografisk lovvern under namnet «Pinnekjøtt fra Norge». Søknaden er behandla av Mattilsynet, og utkast til forskrift ligg no ute på høyring.

Det melder Matmerk, som administrerer og informerer om ordninga "Beskyttede Betegnelser" - eit merke som blir eigd av Mattilsynet.

– Nordmenn har ete pinnekjøt i 1000 år, så pinnekjøtet står sterkt hos det norske folk. I tillegg har pinnekjøt eit bunnsolid omdømme. Vi reknar med mange vil meine noko, og at enda fleire synest det er på tide å ta «Pinnekjøtt frå Norge» opp i den eksklusive mateliten. Da aukar vi også forbrukarane sin medvit om at Norge faktisk er ein matnasjon med røter, tradisjon og kvalitet, seier administrerande direktør i Matmerk Nina Sundqvist.

Høyringsfristen er 2. august.

«Pinnekjøtt fra Norge» er side av lam, ung sau eller sau som er salta, eventuelt røyka, modna og ferdig tørka. Det kan seljast som heil side eller ferdig oppskore. Kjøt som blir selt under den verna tittelen kan vere ferdig utvatna.

I samanslutninga er følgjande pinnekjøtprodusentar: Bjorli Fjellmat SA, Fatland Jæren AS, Finsbråten AS, Grilstad AS, H. Mydland AS, Nortura SA, Ole Ringdal AS, Oppdal Spekemat AS, Orkla Foods Norway AS, Røroskjøtt AS, Sunnmøre Kjøtt AS og Tind Spekevarer AS.

