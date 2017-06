Skal lage film om lefser

– Eg vil formidle den fantastiske historia rundt norsk lefse-baking gjennom ein dokumentarfilm, men eg treng å kome i kontakt med dei som kan det, seier regissør Karianne Berge i Indie Film til Nynorsk pressekontor.

Tidleg fase

Ho er førebels berre i ein tidleg fase i prosjektet sitt, men har fått litt midlar frå Kulturrådet og Norsk filminstitutt.

Stolt tradisjonsmat

Lefser inngår i den tradisjonelle matkulturen her i landet. Kyst og fjordstrøk, dalføre, fjell- og skogbygder – alle har lefsetradisjonar. Det finst også mange oppskrifter og namna varierer frå område til område. Vi har lefser til både middagsmat, dessert og kaffimat. Før i tida var dei mest nyttemat, i dag kanskje mest ete som fest- og høgtidsmat.

– Eg er fascinert over at det finst så mange variasjonar over eit tema. Det å bake lefse har blitt overført frå generasjon til generasjon. Lefser er knytt til identitet og kultur, seier Karianne Berge.

Nokre stadar er meir profilerte på lefsebaking enn andre, men Berge har eit inntrykk av at det ligg ei stoltheit i lefsebaking over alt i Noreg.

Portrett av lefsebakarar

– Sjølv er eg ikkje van med lefser frå barndommen, men eg bakte mine første lefser saman med svigermor og svigerbestemor for to år sidan. Det gav meirsmak, på meir enn ein måte, fortel Berge. No er draumen altså ein film.

– Eg vil lage ein dokumentar om lefsemangfaldet frå heile landet. Der vil eg ha med portrett av så mange lefsebakarar som mogleg – gamle og unge, kvinner og menn. Alle som har noko å fortelje meg om denne bakstetradisjonen vil eg snakke med. Det blir sikkert vanskeleg å finne menn som driv med lefsebaking og kanskje også ei utfordring å finne den aller eldste som bakar lefse, seier Berge. Men ho har ei von om å få reise landet rundt for å snakke med og filme lefsebakarar i aksjon. Ein baksteplass som er fin visuelt, er heller ikkje å forakte i ein dokumentarfilm.

Kan melde seg

Viss du har eit ønske om å bidra til dokumentarfilmen vil regissøren gjerne at du sender ein e-post til adressa karianne@indiefilm.no. Draumen er at 50–60 personar melder seg.

Karianne Berge (31) er dokumentarfilmregissør hos produksjonsselskapet Indie Film. Ho debuterte med sin første film, «Granatmannen», på NRK1 i fjor haust. Indie Film har laga dokumentarfilmar og -seriar for kino og tv sidan 1998.