Normale takstar på ferjesambandet

Det opplyser ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda. Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har hatt saka til handsaming i føremiddag, og kome til denne avgjerda.

I samband med forhandlingane mellom Fjord1 og Fylkeskommunen om ei ekstra ferje i sambandet i sommar, vart ein samde om å auke takstane ut året. Takstane for ein personbil gjekk opp frå 79 til 94 kroner og for passasjerar var auken på fire kroner, frå 33 kroner til 37 kroner.

Ikkje budsjettert

Grunnen var at det ikkje var budsjettert med ei ekstra ferje i det sterkt trafikkerte sambandet om sommaren.

Vedtaket om at takstane skulle vere høge også etter at den ekstra sommarferja vart tatt bort, vart ikkje tatt særleg godt imot i Stranda og mellom pendlarar som er avhengige av ferja. Ein meinte det ikkje var rett at ein skulle betale same høge takst, sjølv om det berre gjekk ei ferje i sambandet etter sommarsesongen og fram til nyttår.

Ordføraren delsvis nøgd

-Eg er glad for at fylkesutvalet har vedtatt å redusere taksten etter at sommarsesongen er over. Helst skulle eg sett at det var den same låge taksten også i sommar, men det går diverre ikkje. Etter det eg forstår skal ein no innarbeide i budsjettet for neste år ei ekstra ferje også neste sommar. Eg føreset då at takstane blir dei same heile året, det vil seie at det ikkje blir dyrare å nytte sambandet om sommaren, seier ordførar Jan Ove Tryggestad til Sunnmøringen.