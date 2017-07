NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Helen Horremsbakk Bergersen fekk tatt eit bilete akkurat det gjekk eit steinras frå Skafjellet seint i går kveld, torsdag.

Ho fortel at det ikkje varte lenge, men at lyden var høg.

– Vi sat ute, og elles var det stille. Det høyrdest mest ut som torevêr, seier Horremsbakk Bergersen.

Ho har lagt ut bilete av raset på Facebooksida «Kva skjer på Stranda?». Der skriv ho at raset gjekk akkurat ved midnatt.

– Raste for ikkje så lenge sidan i same område! Ikkje så lurt å ligge der med båt, står det å lese i ein av kommentarane under biletet.

Vakthavande geolog i NVE, Einar Anda, er einig. Han seier at eit generelt råd for alle som ferdast i fjorden er å ikkje kome for nært fjellsidene.

Geologen fortel at raset ikkje var stort nok til at det blei registrert av jordskjelvvarslingssystemet på Åkerneset.