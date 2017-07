Politiet ønskjer tips om buss i Geiranger-området

Like over klokka 17.30 i dag, søndag, melde politiet at det har vore eit trafikkuhell mellom ein buss og ein bil på fylkesveg 63 mellom Geiranger og Grotli.

Bilen er ikkje køyrbar, men det skal ikkje vere snakk om personskadar.

Ifølgje politiet har bussen ikkje stoppa etter ulykka. Den var på veg mot Geiranger. Operasjonsleiar Tove Holst-Dyrnes seier at dei er på utkikk etter ein buss med skader i området.

Dei som kan ha tips om bussen, blir bedt om å ringe politiet på 02800.

– Bilen var på veg motsett veg, frå Geiranger mot Grotli, og samanstøyten skal ha skjedd i ein sving. Men akkurat kva som har skjedd, det veit vi ikkje, seier Holst-Dyrnes.

Bilen står i vegskuldra, og trafikken skal dermed flyte som normalt i området.

Det var utanlandske turistar i bilen. Forsikringsselskapet deira har bestilt bergingsbil, opplyser operasjonsleiaren.