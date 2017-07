Oppdatert: Kl. 16.00 melder politiet at vegen no er opna for fri ferdsel.

Fylkesveg 60 i Sunnylven, ved Fjelltun, blir stengt i kortare periodar i forbindelse med bilberging.

Sjåføren er sendt til lege for sjekk Lastebil køyrde av vegen i Sunnylven Ulykka skjedde på fv. 60 ved Fjelltun.

Det opplyser Politiet i Møre og Romsdal klokka 15.30.