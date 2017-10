Snart til hundre

Søndag var vel tretti deltakarar samla på Ljøkaia i Sunnylven, for å markere at restaurering av kai og naust er fullført.

Prosjektet har hatt ein kronglete veg mot mål, men no er arbeidet fullført i eit prosjekt i samarbeid mellom grunneigarane og Verdsarvstiftinga.

Snart hundre

Erling Ljøen, ein av grunneigarane, fekk æra av å stå for den offiselle gjenopninga av kaia - og fortalte forsamlinga at kaia vart påbyrja mellom 1912 og 1914.

– Kaia sto ferdig i maidagane 1919, fortalte han. Og det vart då bemerka blant publikum at ein snart sto foran eit jubileum.

– Når kaia fyller hundre år om to år, må vi jo ha jubileumsmarkering. Du stiller, spurte Bente Bonsaksen.

– Om eg lev og ikkje er blitt heilt tullersusk, så kjem eg, lova Ljøen.

Ljøen fortalte om historia til kaia og mangfaldige aktivitetar - mellom anna livdyrfrakt og mjølkeleveranser - frå kaia sto ferdig tidleg i førre århundre.

Heldt på rase ut

Kaia var i dårleg forfatning då Hellesylt vekst tok kontakt med Verdsarvstiftinga, med spørsmål om bidrag til restaurering.

– Ein hadde hatt dykkarar på plass, som fann ut at kaia sto i fare for å rase ut. Naustet, som no er restaurert, var heilt samanrasa, fortel Merete Løvoll Rønneberg i Verdsarvstiftinga.

Etter fleire avslag på støtte til restaurering, og ein kronglete veg gjennom anbodsprosess og forhandlingar om pris, har ein no i samråd med Fylkeskonservatoren mellom anna støypt nytt topp-dekke og gjort sikringsarbeid på kaia og bygd opp igjen naustet.

Totalramma på restaureringsprosjektet er vel 1, 2 millionar kroner.

Historieformidling viktig

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) poengterte at restaurering av kaia var naudsynt.

– Å formidle historie er viktig. Når postvegen over Ljøbrekka er ferdig opprusta, har vi eit samanhengande bilete av noko av det flottaste Stranda har å by på, sa han.

Ein båtdåp vart det òg på markeringa, kor Løvoll Rønneberg døypte «Beitebåten» til Bonsaksen-familien.

Båten skal frakte dyr på beite til Oaldsbygda framover.