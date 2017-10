Studie stadfestar at ein bør ta forholdsreglar før ein smør ski

På oppdrag frå Miljødirektoratet har Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomført ein pilotstudie der dei har målt konsentrasjonar av støv og fluorforbindingar i lufta i smørjeområde ved nokre utvalde skirenn sesongen 2017.

Nivåa av giftstoff var like store som det profesjonelle skismørjarar tidlegare blei utsette for. Då blei tiltak sett i verk. Grunnlaget for tidlegare tilråding om ventilasjon og vernetiltak ved preparering av ski er dermed styrkte, skriv Miljødirektoratet i ei sak på heimesidene sine.

Folkehelseinstituttet tilrår mellom anna at skipreparering bør skje utandørs eller i godt ventilerte rom med gjennomtrekk. Dei tilrår òg at ein bør bruke vernemaske eller støvmaske i verneklasse 2. I tillegg bør ikkje smørjejarnet overstige tilrådd temperatur.

