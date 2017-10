Sterke vindkast på Strandafjellet i natt

Lågtrykket som herja natt til i dag, måndag, førte med seg sterke vindkast. Det kunne ein blant anna merke på Stranda, men verst gjekk det føre seg i høgda.

Meteorologisk institutt la i dag ut eit bilete på Twitter, som viser at Roaldshornet hadde blant dei sterkaste vindkasta i landet i løpet av natta. Den høgste målinga var 39,7 meter per sekund.

Det blei berre målt sterkare vind i Gjemnes på Nordmøre (45,2 m/s) og på fjelltoppen Juvasshøe i Lom (49,5 m/s).

Meteorologane skriv at vinden no har roa seg, og at dei derfor har avslutta den auka overvakinga i samband med dette.

Melde om kraftig regn tysdag

Haustvêret held derimot fram, og for Stranda tettstad sin del er det meldt ein god del nedbør i morgon, tysdag – i alle fall ifølgje varselet på yr.no.

Det blir meldt om regn heile døgnet. Mellom klokka 06.00 og 18.00 er nedbøren venta å vere kraftig.

Truleg får det då regna frå seg, for på onsdag blir det meldt om delvis overskya vêr og opplett.