Kan vere farleg å ferdast i fjellet

Nyhende

Det vert venta kraftig vind i Møre og Romsdal og Trøndelag, i følge prognosane frå Meteorologisk institutt.

Vinden aukar rundt eitt-tida søndag ettermiddag, og avtek utover kvelden tysdag.

Frå søndag ettermiddag ventar ein lokalt kraftige vindkast i indre strøk, frå 25 til 35 sekundmeter.

Snøskredfare

Snøskredvarslet på Varsom.no for Sunnmøre, gir ein snøskredfare på 2 - moderat. Det vert meldt om generelt stabile forhold, men det vert oppmoda om at ein er varsam i leområde med fokksnø. Det fins lommar med svake lag under den vindtransporterte snøen, seier skredvarslet.

- Snødekket har fått ein del vind den siste tida, så det blir vurdert at det no ligg lite laus snø tilgjengeleg for vidnen. Gunstige temperaturar under fønforholda tidlegare i veka har venteleg gitt fokksnøen tid til stabilisering, står det i skredvurderinga.

- Opp mot kuling i fjellet kan føre til at det vert danna nokre ferske fokksnøflak bak store henteområde, men storleiken på desse og utbreiinga på problemet vert vurdert å vere avgrensa. Det er sjanse for at enkelte av fokksnøflaka ligg på rim, spesielt utsett er område i skoggrensa. Flaka som ligg på rim kan lettare løysast ut av skiløpar, skriv varsom.no