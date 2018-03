Bringserien til Stranda

Nyhende

Stranda J16 tek i mot topplaget Ellingsrud og Melhus/Gimse på heimebane. Sistnemde lag møtte Stranda seinast 27. januar på i Toppserien og vann klart 29-21. Då Melhus/Gimse var på Stranda i oktober returnerte dei med poenga etter å ha slått Stranda-jentene 23-19. Oslo-laget Ellingsrud er eit heilt nytt lag for Stranda.

Stranda spela for fire veker sidan sist i denne serien. Då vart det tre tap, men laget nærmar seg stadig dei beste og kanskje kjem gevinsten i kjende omgivnadar. Kaget har synt ei flott stigning i prestasjonane og har flytta eigne grenser mange gongar gjennom ein lang sesong.

Bringserien går no inn i sluttfasen. Stranda ligg på botnen i si avdeling utan poeng, og skal slite hardt for å kome på øvre halvdel. I tilfelle må laget no ta full pott på heimebane. Siste kampar i serien går helga 21.-22. april i Bjørnholthallen og Oppsal Arena i Oslo. Den helga skal Stranda spele to kampar laurdag og to kampar søndag.

Stranda-trenar Nils Helge Hoel har fleire gongar skryte av publikum i Strandahallen. Gjennom sesongen har laget vore mange plassar, men stemninga har alltid vore best på Stranda. Også tilreisande har sett pris på publikumsframmøtet og stemninga som har lagt overgått andre plassar.