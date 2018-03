Kvasst spel og høgt tempo i hallen

Nyhende

Kampane starta allereie klokka halv ti i hallen, då Stranda tok imot Melhus/Gimse i første kampen.

Det gjekk i aller høgste grad Stranda sin veg. Stranda leia heile kampen, og det sto 14-9 til pause. Godt angrepsspel og eit særs høgt tempo frå Stranda gjorde at trønderane sleit med å følge med - og i mål sto Amalie Sylte Gjerde, som sterkt medverka til at Stranda heldt leiinga konfortabelt frå start til slutt.

Sluttresultatet for Stranda J16 mot Melhus/Gimse vart 23-15.

Tett som hagl

Kamp nummer to vart for Stranda sin del som natt og dag frå kampen mot Melhus/Gimse. Istaden for å leie komfortabelt inn, fulgte Stranda og Ellingsrud kvarandre tette som hagl.

Stranda satsa mykje på kantspel i denne kampen, og hadde nokre veritable knivingar på strek med Ellingsrudforsvaret.

Ellingsrud hadde eit lite overtak på Stranda store delar av første omgang, kor Stranda brente ein del sjanser. Slurv i angrep frå Ellingsrud, deriblant at dei rota ballen over sidelinja gjorde at Stranda kunne utligne då det sto 22:50 på tida i første omgang. Utligninga var ved Helga Pedersen Lersveen.

På tida 23:30 hadde Stranda ballen, og nummer ni, Hanna Pedersen Lersveen storma mot Ellingsrud-målet, og dundra ballen i mål. Stillinga til pause vart då 11-10 til Stranda.

Nervepirrande

Andre omgangen dominerte Stranda i store delar av omgangen, på fleire tidspunkt leia Stranda med tre mål.

Vi tok ikkje noko kvalitativ telling på publikum, men det må ha vore tett oppmot to hundre strandarar på tribuna, som med kubjøller og stortromme og stemmer prøvde å heie Stranda fram til siger.

Stranda var ute og forstyrra Ellingsrud i angrep, ein taktikk som fungerte bra - spelerane måtte bruke mykje tid i angrep, som tente til Stranda sin fordel.

Stranda pådrog seg to minutter både i første og andre omgang - men skåra i undertal i samtlege utvisingsperioder. Dei siste ti minutta vart det mykje rot for Stranda sin del - angrepsspelet fungerte ikkje, noko som førte til ball til Ellingsrud og moglegheit til å ta igjen overtaket.

På tida 17:29 kom utligninga til Ellingrud, og då vart det klart for alle at denne kampen ville gå mot ei trilleravslutting.

Ingen av oss på tribuna ana i kva grad det ville skje.

For: Dei siste fem minutta veksla Ellingsrud og Stranda om å ha leiinga. På tida 17: 46 dundra Solveig Orheim inn 20-19 til Stranda, Ellingsrud utlikna tretti sekund etter. På 18:59 sto det 20-21 til Ellingsrud, og då tok Stranda timeout.

På tida 19:54 kom Ingvild Græsdal seg rundt Ellingsrudforsvaret, og utlikna til 21-21.

Amalie Sylte Gjerde, målvakt for Stranda, heldt ballen unna Stranda-målet med tre redningar på rappen.

Så, med fem/seks sekund igjen på klokka, kjem ein lang ball frå Stranda etter eit mislukka angrep frå Ellingsrud. Fram stormar nummer 15, Stranda Hoel Røyr, og dundrar ballen i mål tre sekund før kampslutt.

Sluttstilling i kampen vart dermed 21 - 20 til Stranda - og publikum jubla hemningslaust oppe på tribuna. Sara Hoel Røyr vart kåra til beste spelar på Strandalaget etter kampen.

- Vannvittig

Nils Helge Hoel, trenar for Stranda J16, måtte ut og trekke frisk luft etter kampen. Han var umåteleg stolt av laget.

- Heilt vannvittig, var hans umiddelbare kommentar etter kampen.

- Jentene står på, og gir seg ikkje. Dei brenn ein del sjanser, men går på. Dei var dyktige. Og for eit publikum, seier han.

- Endeleg gjekk det vår veg, seier Hoel.