Vil sjå på finansiering av planarbeid

Miljø- og kommunalteknikkutvalet (MK) ber om at rådmannen fremmar sak til formannskapet om finansiering av planarbeidet på Fylkesveg 60 mellom fylkesgrensa og Grodås.

Må endre på vedtak

Det var leiar i utvalet, Frank Sve, som fremma forslaget under eit møte torsdag i førre veke. Dagen før var saka hjå samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, der Sve òg er med.

Stranda kommune har tidlegare gjort vedtak om forskotering av utgiftene til planarbeidet. Det same har Hornindal kommune gjort.

– Dette er ikkje i tråd med vedtak gjort hjå fylkeskommunen, sa Sve.

Fylkeskommunen på si side vil at kommunane skal finansiere planarbeidet, og ventar på denne avklaringa før dei set prosjektet i bestilling.

– Vi må gjere vedtak om løyving av midlar. Møre og Romsdal fylkeskommune har ikkje høve til å investere før vegen høyrer til i fylket, så det heng på kommunane, forklarte Sve.

Han haldt fram at han ikkje trur at det vert noko problem å få att midlane ein gong i tida.

– Det er klart det er ei kinkig sak no, men den er viktig. Det er nesten ikkje råd å køyre der med vanleg bil. Vi må vise at vi gjer noko rundt det. Om vi ikkje løyver midlar til planarbeidet, må vi halde fram å køyre der slik det er no.

– Finne kreativ løysing

Sve ser svart på ein eventuell bomveg på strekninga.

– Det er håplaust med bomveg på ei gjennomfartsstrekning, sa han og la til at staten truleg seier nei til eit eventuelt bompengeforslag.

– Sida det er mykje trafikk på vegen, kan det hende vi kan få til ei bom-løysing med låg takst. Men vi får sjå kva vi klarer. Vi må prøve å finne ei kreativ løysing, runda han av.