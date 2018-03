Nyhende

Fast utval for plansaker (PLA) var samrøystes då dei vedtok å legge utbyggingsplanane til Grilstad på høyring.

Grilstad har planar om å utvide anlegget sitt i Ødegårdsvegen, og må difor utvide industriarealet til verksemda.

I planforslaget ligg det ei omdisponering av dyrka areal på om lag åtte dekar.

-Ikkje andre moglegheiter

– Dette er ei flott sak. Dei har ikkje andre moglegheiter for utviding, og det er viktige arbeidsplassar for Stranda. Dei har vore flinke og vil byggje i høgda, konkluderte Petter Hjørungdal (Sp).

For å nytte arealet best mogleg er det lagt opp til parkering mellom anna på taket av det nye bygget, aust for der parkeringa ligg i dag.

Hjørungdal fekk støtte frå resten av PLA som samrøystes vedtok å sende planane på høyring i seks veker.

Andre runde

Grilstad ønskjer mellom anna å bygge på 2000 m² på fabrikken. Det har vore tilsvarande planar om utviding på Grilstad tidlegare. Kommunen gav dispensasjon i 2011, men sida utbygginga ikkje vart gjennomført innan fristen på tre år fall dispensasjonen vekk. Difor må planane no gjennom ein detaljregulering.