Betydeleg fare for snøras

Nyhende

For tida er det ein komplisert situasjon i fjella på Sunnmøre, med nysnø, vind og vedvarande svake lag i snødekket. Det melde varsom.no.

Dei åtvarar mot at middels store eller store skred kan bli løyst ut naturleg og frå avstand.

– Nedbøren aukar igjen på onsdag, samtidig som vinden held seg på vestleg liten kuling. Dette vil gje vindtransportert snø over tregrensa og føre til at nysnøflak blir eit skredproblem der. Situasjonen blir komplisert av at det finst vedvarande svake lag av kantkorn fleire stader i snødekket. Skredfaren vil dermed auke på onsdag, og både naturleg utløyste skred og fjernutløysing er mogleg, skriv dei i varselet.

Faren for snøras vil vere på nivå 3, betydeleg, også torsdag.