Både Havila og Hurtigruten får kystrute-kontraktar

Nyhende

Det kunngjorde Samferdselsdepartementet fredag.

– Regjeringa er opptatt av å sikre eit godt transporttilbod for folk i distrikta langs norskekysten. No fornyar vi kontraktane for kystruta. Vi vil framover behalde tilbodet som i dag, med daglege avgangar frå 34 hamnar heile året og med transport av både passasjerar og gods. Det vart utlyst tre delkontraktar med til saman elleve ruter, og vi innstiller no to aktørar som vinnarar til å levere tenestene frå og med 2021, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Samferdselsministeren trekkjer fram at miljørekneskapen blir betydeleg betre som følgje av strengare krav i dei nye kontraktane.

– CO2-utsleppa frå tenesta blir ein firedel lågare enn i dag. Prisen for staten blir i sum omtrent den same som vi betaler i dag. Det er vi fornøgde med, seier han.

Reiarlag på Sunnmøre

Reiarlaget Havila, som held til i Fosnavågen på Sunnmøre, blir innstilte til ein kontrakt med fire skip på kystruta. Dei fire skipa skal byggjast nye og operere for selskapet Havila Kystruten AS.

– Dette er ein merkedag for Havila-gruppa. Vi har tidlegare eigd delar i eit eldre hurtigruteskip. No får vi moglegheit til å eige og drive fire av elleve skip. Dette gleder vi oss til, seier reiar Per Sævik.

Aksjen til Havila Shipping steig kraftig på Oslo Børs då avgjerda vart kjent. Fredag ettermiddag vart den omsett for 9,91 kroner, ein oppgang på 5,4 prosent frå torsdag.

Samferdselsminister Solvik-Olsen seier det er gledeleg at eit norsk reiarlag har lykkast med å nå opp i konkurransen med Hurtigruten.

– Vi har tillit til at Havila-konsernet, som har lang erfaring med bygging og drift av store skip og med sjøtransporttenester langs kysten, vil gi dei reisande ei god oppleving, seier han.

Hurtigruten skal segle kommersielt

Hurtigruten AS blir innstilt til kontraktar med til saman sju skip – ein delkontrakt på fire skip og ein på tre skip. Selskapet skal bruke skip dei allereie har, men som skal byggjast om, slik at utsleppa blir lågare og miljøkrava blir nådd.

– Vi i Hurtigruten er glade for å skulle levere tenester til kysten, slik vi har gjort i 125 år. Vi har strekt oss langt i forhandlingane for å få til ein avtale med staten, seier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han varslar at selskapet vil segle også dei dagane dei ikkje har vunne anbod for, men med reine kommersielle seglingar til utvalde hamnar mellom Bergen og Kirkenes. Til dette kjem selskapet til å bruke dei tre største skipa – MS Trollfjord, MS Midnatsol og MS Finnmarken.