– Møt opp og gje innspel

Nyhende

Frå måndag 23. til torsdag 26. april blir det arrangert bygdemøte om samfunnsplanen i alle bygdelag i Stranda.

Plan- og utviklingssjef Einar Lied ønsker seg fullt hus i alle bygdene.

– Samfunnsplanen gjeld utviklinga for Stranda kommune framover, med fokus på alle bygdelaga. No ser vi på dei store, overordna måla. Kva utvikling ønsker vi for Stranda kommune framover i tid, seier han.

– Skal ein satse meir på turisme, skal ein satse på eitt sentrum i staden for fire bygdesentrum, skal ein tillate kombinertbruk av hytter? Alt dette er spørsmål for samfunnsplanen.

– Andre aktuelle spørsmål er korleis vi kan få til ei auke i folketalet, og sikre busetjing. Skal vi satse på gjennomgangsbustader, eller gjere andre tiltak. Den vidaregåande skulen med utdanningstilbod og kollektivtransport er eit anna stort tema.

– No er tida for å kome med uttale, og her bør folk kjenne si gjestingstid. Alle har tankar om korleis ein ønsker kommunen skal utvikle seg, og vi vil at så mange som mogleg møter på bygdemøta og kjem med innspel. Det er mange som sit med gode idear, og vi vil gjerne ha tak i desse. Di lenger ut i prosessen vi kjem, di vanskelegare er det å få inn nye moment, seier Lied og legg til at dei er spesielt interessert i å engasjere dei unge i denne diskusjonen.

– Men alle aldersgrupper bør møte på bygdemøta. Næringslivet i kommunen vil òg ha viktige innspel å kome med, seier han.

Målet til Stranda kommune er å få vedteke samfunnsplanen i løpet av hausten, før ein deretter startar arbeidet med arealplanen.