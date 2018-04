Vil ha lokale luftmålingar i Aurland

Nyhende

Stor og aukande cruisetrafikken i Flåm gjer at Klima- og miljødepartementet ber Aurland kommune innføra eigne målingar av luftkvaliteten i verdsarvområdet.

– Oppmodinga mi er at ein tek tak i dette og måler luftkvaliteten, seier statssekretær Atle Hamar (V) til NRK.

Kanalen har i det siste hatt teke opp cruisetrafikken og luftforureininga i Geiranger og Flåm fleire gonger. Mellom anna har det kome fram at Geiranger har hatt lokale luftmålingar sidan 2015, medan Flåm ikkje har slike målingar og heller ikkje har planar om å innføra det. Det meiner statssekretæren at dei bør.

– Kommunane er eigar av hamnene og har eit dedikert ansvar for det som skjer rundt cruiseaktiviteten inne i verdsarvfjordane, seier han.

Ordføraren i Aurland, Noralv Distad, som også er styreleiar i Aurland hamn, har derimot ikkje vore overbevist om at Aurland utan vidare bør setja i gang eigne luftmålingar. Han har sagt at han ønskjer å venta å sjå kva tiltak Sjøfartsdirektoratet føreslår å setja i verk for å få ned utsleppa i verdsarvfjordane.

Distad seier likevel at kommunen vil gjera målingar, dersom staten krev det, men meiner staten eventuelt bør vera med å dekkja kostnadane.

Ein rapport frå Sjøfartsdirektoratet viste i fjor at gamle cruiseskip i periodar fører til helsefarleg luftkvalitet i Flåm og Geiranger. Ifylgje NRK vil direktoratet i slutten av mai koma med konkrete forslag til korleis ein skal få ned utsleppa i området.

Statssekretær Atle Hamar førebur kommunane på strengare regulering av cruisetrafikken i verdsarvfjordane. Aurland-ordføraren er derimot skeptisk til eigne reglar berre for cruisetrafikken i verdsarvområda. Han fryktar cruiseskipa då vil flytta til andre område.

(©NPK)