Kretsmeister på heimebane

I helga var det duka for kretsmeisterskap på Strandafjellet, og omkring 20 alpinistar stilte til start for heimelaget. Det var Stranda IL som i samarbeid med Ørsta IL som stod for arrangementet. Totalt deltok 7 klubbar, med til saman 74 deltakarar. Kun 6 klubbar, med totalt 24 deltakarar kjempa om KM-titlar. Halvparten av KM-titlane var det Ørsta som sat igjen med, men Stranda IL også fekk sikra seg ein tittel.

Det var det Josefine Mork som sørga for, med tida 1.29.09 i U18 klassen.

I tillegg presterte også strandarane i U12 klassen, både for gutar og jenter. Med tida 1.36.19 vann Frida Kaldhussæter i jenteklassa, medan Jonas Hole Hagen hamna øvst på pallen med tida 1.34.45.