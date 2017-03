Gode prestasjonar på heimebane

Det nærmar seg slutten av Trønderenergi-serien, og med berre nokre få kampar igjen er spillerane opptatt av å levere for og sikre seg ei så god plassering som mogeleg.

– Vi ligg ikkje så altfor høgt oppe på tabellen, så no gjeld det å prestere i dei siste kampane slik at vi klarer og sikre oss ei så god plassering som mogeleg, seier Sunniva Langlo Urke og Pia Horemsbakk Bergersen frå Stranda J12. Dei spelte to heimekampar søndag, begge mot det same Spjelkavik-laget. I den fyrste kampen vann bortelaget 6-8, etter ein jevn kamp. Under dagens andre kamp fekk Strandajentene revansje, med en 18-8 siger, etter ein særs god andreomgang.

Gode gutar

Denne helga var det G12 og G16 som var i ilden på heimebane. 16-års laget tapte 15-20 mot Langevåg, men har prestert godt tidlegare i sesongen, og allereide sikra seg plass til sluttspelet i midt-norsk. Tolvåringane spilte også mot Langevåg, noko som resulterte i ein 9-6 siger til heimelaget. Her blei Iver Grønningsæter Remme toppscorar etter å ha scora fem av måla.

Sunnmøringen kjem med ei større sak om handballen i papirutgåva neste veke.