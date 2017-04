Gode resultat for lokale veteranar

Andre konkurranse dag av NM Masters alpint på Strandafjellet er vel gjennomført. Dagens storslalåm bar preg av lokale utøvarar, og både fråflytta strandarar og trufaste bebuarar stilte i rennet.

Det kjem nok ikkje som ei overrasking at strandar og alpint-talent Bjarne Solbakken, stakk av med sigeren i si klasse også i dag. I går vann han klasse menn F 36-40 år i Super-G. I dag var det altså storslalåm som stod for tur, og med tida 1.43.24 etter to omgangar, kunne han juble for nok ein siger.

Andre lokale resultat

Eli Hårdnes frå Stranda, vann med tida 1.55.08 klasse kvinner J 56-60 år. I klassen kvinner masters junior 17-30 år gjekk strandar Josefine Mork av med sigeren med tida 1.50.14 etter to omganger. Mork blei etterfulgt av Julie Almås Olsen frå Stordal IL, og strandar Linnea Gjendem med tida 1.52.58.

Også blant juniorane på herresida, dominerte Stranda IL. Med tida 1.46.15 stakk Magnus Mork av med sigeren her, etterfulgt av Ole-Kristian Aarset med tida 1.48.51, og Eivind Græsdal som på to omganger brukte 1.51.60.

Beste i på tvers av klassane

Andre prestasjonar som er verd å merke seg er at to strandarar sikra seg dei beste tidene på tvers av klassane.

Det var altså 18 år gamle Josefine Mork som var raskast av alle damene etter to omganger. Andreas Dimmen blei kåra til raskaste over 55 år blant menn.

Vi kjem med meir frå Masters NM i løpet av kvelden.