Martine (15) med internasjonalt toppresultat

Sport

Hun har et utall mesterskapsmedaljer fra bane og feltskyting på Sunnmøre, i Midt-Norge. Nå er hun i ferd med å markere seg nasjonalt, og det på et så høyt nivå at øyenbryn heves også i utlandet, skriver nettstedet "Skyting på Sunnmøre".

I helgen skjøt hun hele 623,5p på den internasjonale øvelsen 50m 60 skudd liggende innendørs i Meråker i Trøndelag. For å sette resultatet i perspektiv, så kan nevnes at Jenny Stene fra Kisen ble Norgesmester på 621,7 i 2017 (riktignok utendørs), og Jenny Vatne Europamester i 2016 på 620,0p

Verdensmesterskap?

Dermed er Martine høyaktuell for årets verdensmesterskap for juniorer i koreanske Changwon i september. Hit sendes tre junior kvinner, noe som gjør at det blir knalltøft å kvalifisere seg for 15-åringen siden hun må konkurrere med jenter som er opp til fem år eldre enn seg selv i dette U20-mesterskapet, skriiver "Skyting på Sunnmøre"

PS! På vei til og fra Meråker deltok Martine på fem nasjonale innendørs 15m-stevner, og hun vant fire av dem!.